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    ​Усэйн Болт вошел в историю Олимпиады

    Спринтер преодолел 100-метровую дистанцию за 9.81 секунды

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт установил новый рекорд.

    Как сообщает Report, он завоевал золото в беге на 100 м на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Таким образом, он стал единственным спортсменом, завоевавшим золотую медаль в беге на 100 м на трех Олимпиадах подряд.

    29-летний атлет преодолел эту дистанцию за 9.81 секунды, обновив собственные результаты на Играх в Пекине в 2008-м и Лондоне в 2012 году.

    Отметим, что Болт планирует завершить карьеру после Чемпионата мира в 2017 году. 

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