​Усэйн Болт вошел в историю Олимпиады

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт установил новый рекорд.

Как сообщает Report, он завоевал золото в беге на 100 м на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, он стал единственным спортсменом, завоевавшим золотую медаль в беге на 100 м на трех Олимпиадах подряд.

29-летний атлет преодолел эту дистанцию за 9.81 секунды, обновив собственные результаты на Играх в Пекине в 2008-м и Лондоне в 2012 году.

Отметим, что Болт планирует завершить карьеру после Чемпионата мира в 2017 году.