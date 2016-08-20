Усэйн Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт завоевал золото Игр 2016 года в составе сборной Ямайки в эстафете 4х100 м, став девятикратным олимпийским чемпионом.

Как передает Report, Асафа Пауэлл, Йохан Блейк, Никель Ашмид и Болт показали результат 37,27 секунды.

Также золотые медали получат Джевон Минзи и Кемар Бэйли-Коул, бежавшие в предварительном забеге. Вторыми стали японцы (37,60), третьими - американцы (37,62).

Болт на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012) завоевал в общей сложности шесть золотых медалей в трех дисциплинах. Ранее на Играх 2016 года он победил на дистанциях 100 и 200 метров. На чемпионате мира 2015 года ямайский спринтер завоевал три золотых награды, став 11-кратным чемпионом мира, что является лучшим результатом в истории легкой атлетики.