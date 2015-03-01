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    ​Усэйн Болт потерпел первое за восемь лет поражение

    Болт начал бег на последнем этапе с пятиметровым отставанием и не смог его отыграть

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Шестикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не смог принести победу своей команде на клубном турнире Gibson Relays в Кингстоне: в эстафетном беге 4х100 м его четверка проиграла спортсменам Технологического университета Ямайки.

    По сообщениям Report, об этом передает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики.

    Болт начал бег на последнем этапе с пятиметровым отставанием и не смог его отыграть. В составе команды ямайца также выступали Кемар Бэйли-Коул и бронзовый призер лондонской Олимпиады в беге на 200 м Уоррен Уэйр.

    Отметим, что 28-летний спортсмен потерпел поражение в эстафете 4х100 м впервые с 2007 года. Напомним, что Усэйн Болт является шестикратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира.

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