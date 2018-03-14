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    Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России - ОФИЦИАЛЬНО

    Соответствующий приказ подписал министр молодёжи и спорта Украины

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях на территории России.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на личной странице в Facebook.

    "Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

    Хочу добавить, что соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики этой страны, являются опасными для наших спортсменов", - написал Жданов.

    Отметим, что ранее сборная Украины бойкотировала Кубок мира по биатлону, проводимый в российском городе Тюмень.

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