Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях на территории России.

Как сообщает Report, об этом министр написал на личной странице в Facebook.

"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

Хочу добавить, что соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики этой страны, являются опасными для наших спортсменов", - написал Жданов.

Отметим, что ранее сборная Украины бойкотировала Кубок мира по биатлону, проводимый в российском городе Тюмень.