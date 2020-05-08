Ухань глазами азербайджанских спортсменов

Появилось новое предположение о коронавирусе.

Как сообщает Report, издание "Le Figaro" опубликовало статью, в которой прозвучало предположение о возможном заражении коронавирусом участников VII Всемирных военных игр, состоявшихся в Ухане с 18 по 28 октября 2019 года.

Напомним, что впервые об этом заболевании стало известно в декабре минувшего года. Эпицентром распространения вируса стал китайский город Ухань. Несколько французских спортсменов заявили, что по возвращении на Родину слегли с симптомами коронавируса.

Серебряный призер летних Олимпийских игр Рио-2016, французская пятиборка Элоди Клувель отметила, что многие спортсмены французской команды заразились одновременно: "Недавно я говорила с врачом нашей команды. Он сказал, что, вероятно, мы подхватили коронавирус".

В ответ на подобные заявления в Китае предположили, что вирус могли привезти в Ухань спортсмены из других стран.

В Министерстве обороны Франции отметили, что в ту пору о коронавирусе еще ничего не было известно и врачи французской сборной не зафиксировали симптомы, напоминающие COVID-19. Однако по утверждению "Le Figaro", в распоряжении врачей сборной не было надлежащих средств для выявления вируса.

Салман Ализаде: "Некоторые блюда были совершенно омерзительны"

Азербайджан на VII Всемирных военных играх представляли команды в таких видах спорта, как борьба, дзюдо, бокс, стрельба. В составе делегации были тренеры и судьи. Серебряными призерами игр стали наши борцы греко-римского стиля Гасан Алиев (77 кг) и Рафик Гусейнов (87 кг), бронзовые медали завоевали Микаил Рахманов (67 кг), дзюдоисты Хидаят Гейдаров (81 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг), а также боксер Салман Ализаде (49 кг).

"Игры были хорошо организованы. Все было на высоком уровне".

Об этом Report рассказал один из медалистов - Салман Ализаде.

"Мне доводилось бывать в Пекине, Ухань тоже очень красив. Нам подавали различную еду. Были и блюда "халал", поэтому мы не испытывали проблем. Мы видели еду, которую употребляли китайцы. Я даже не знаю названия некоторых блюд и то, из какого мяса они приготовлены. Должен сказать, выглядели они довольно омерзительно. Хорошо, что мы не ходили на рынки".

По словам спортсмена, по возвращении на Родину он чувствовал себя нормально: "Я не болел с той поры. Кто-то называет этот город грязным, но я ничего подобного не заметил. Ухань - чистый и очень красивый город. Мы прогулялись по городским улицам. Город довольно чист".

По словам боксера, он не прошел обследование после возвращения, поскольку не чувствовал никаких симптомов болезни.

Назим Алиджанов: "В обследовании не было необходимости"

Тренер по вольной борьбе Назим Алиджанов отметил Report, что турнир был организован на очень высоком уровне. "Мы много раз участвовали в Военных играх, однако, на мой взгляд, самая хорошая организация была именно в городе Ухань. Все прошло просто идеально", - подчеркнул наставник нашей команды.

По словам Н.Алиджанова, местные жители тепло встретили спортсменов: "Китай прекрасно подготовился к этому соревнованию. Бытует мнение, что коронавирус распространился из Ухани. Однако на время проведения состязаний там царила поистине праздничная атмосфера. У нас не было проблем с едой. Все было учтено. Для мусульман они готовили особые блюда. Мусульмане, христиане, а также приверженцы иных религий питались отдельно. Каждый мог питаться там, где хотел".

По словам тренера, никто из вернувшихся с соревнований не заболел: "Мы были в Ухани в октябре, а о вирусе стало известно в декабре. Мы не сочли нужным проходить обследование. В феврале мы отправились на соревнование в Италию. Позже мы узнали о распространении коронавируса в этой стране. Никто из наших не заразился".

Анар Бабанлы: "Я вновь собирался в Ухань, хорошо, что поездка не состоялась"

Рефери Анар Бабанлы, судивший боксерские поединки в Ухане, рассказал Report о прекрасной организации соревнования: "Церемонии открытия и закрытия были просто впечатляющими. Были созданы хорошие условия для спортсменов, тренеров и судей. Ухань - замечательный город. Даже не верится, что этот город стал эпицентром коронавируса. Город очень развит".

Как и его товарищи по команде, А.Бабанлы отметил, что во время пребывания в Ухане не испытывал проблем с едой: "Мы оставались в пятизвездочном отеле. Поговаривали, что в Ухане есть рынок, где забивают животных. Не верится, что в таком дивном городе может быть нечто подобное. Все было на высоте - питание и условия. В ресторанах подавали нормальную еду, никаких летучих мышей и крыс в меню нам видеть не довелось" (смеется - прим.ред.).

По словам рефери, Китай воистину одна из самых передовых стран мира: "До поездки туда я думал о Китае иначе. Вернувшись, мы не испытывали проблем со здоровьем. Впоследствии нам стало известно о коронавирусе. В феврале я должен был вновь отправиться туда, однако из-за коронавируса соревнование перенесли. Я готовился к поездке, но к счастью, она не удалась".

Отметим, что в VII Всемирных военных играх приняли участие порядка 10 тысяч военнослужащих из более чем 100 стран мира.