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Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна в 1/4 финала

Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна в 1/4 финала Сегодня стартуют четвертьфинальные встречи Chessable Masters - VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.
Индивидуальные
3 августа 2021 г. 09:31
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна в 1/4 финала
Шахрияр Мамедъяров

Сегодня стартуют четвертьфинальные встречи Chessable Masters - VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в этом раунде встретится с Левоном Ароняном (Армения).

Четвертьфинал продлится два дня. 36-летний гроссмейстер вчера в XIV туре сыграл с Ароняном вничью. Квалификационный этап он завершил с 9-ю очками на 7-й ступени.

Тур чемпионов

Четвертьфинальные пары

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения)

Уэсли Со – Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) – Ле Куанг Льем (Вьетнам)

Хикару Накамура (США) – Владислав Артемьев (Россия).

Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов. Победитель заработает 30 тыс. долларов США. Другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов не внесен в список участников.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov ardıcıl üç gün Aronyanla qarşılaşacaq

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