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Тур чемпионов: Раджабов против Карлсена, Мамедъяров против Фирузджи 

Тур чемпионов: Раджабов против Карлсена, Мамедъяров против Фирузджи  Если после встреч не определится победитель, будет сыгран тай-брек
Индивидуальные
27 апреля 2021 г. 09:52
Тур чемпионов: Раджабов против Карлсена, Мамедъяров против Фирузджи 

Сегодня стартует четвертьфинальный этап V этапа под названием New In Chess Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, среди азербайджанских представителей Теймур Раджабов в данном туре встретится с Магнусом Карлсеном, а Шахрияр Мамедъяров – с Алирезой Фирузджей (ФИДЕ).

Мамедъяров в 1/4 финала первую встречу проведет белыми фигурами, Раджабов – черными. Данный раунд продлится два дня. Если после встреч не определится победитель, будет сыгран тай-брек.

Встречи 1/4 финала:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Теймур Раджабов

Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ)

Левон Аронян (Армения) – Уэсли Со (США)

Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Хикару Накамура (США)

Шахрияр Мамедъяров завершил классификационный этап на третьем месте с 9,5 очками, а Раджабов – на 8 месте с 8,5 очками, выйдя в плей-офф. Турнир с общим призовым фондом в размере 100 000 долларов США завершится 2 мая. Победитель получит 30 000 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Rəcəbov Karlsenlə, Məmmədyarov Firuzca ilə üz-üzə

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