Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну

Стартовал четвертьфинал Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Стартовал четвертьфинал Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в этом раунде представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров встретился с Левоном Ароняном (Армения).

36-летний гроссмейстер проиграл своему сопернику в первый день четвертьфинала 0,5:1,5.

Поединок 1/4 финала продолжится завтра. В случае победы Мамедъярова будет разыгран тай-брейк.

Отметим, что четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов США. Победитель получит 30 000.