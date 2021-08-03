О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну

Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну Стартовал четвертьфинал Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
3 августа 2021 г. 22:14
Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну
Шахрияр Мамедъяров

Стартовал четвертьфинал Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в этом раунде представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров встретился с Левоном Ароняном (Армения).

36-летний гроссмейстер проиграл своему сопернику в первый день четвертьфинала 0,5:1,5.

Поединок 1/4 финала продолжится завтра. В случае победы Мамедъярова будет разыгран тай-брейк.

Отметим, что четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов США. Победитель получит 30 000.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov Aronyana uduzub

Экслюзивные новости

В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi