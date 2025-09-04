Трое азербайджанских дзюдоистов завоевали медали на чемпионате Европы

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Индивидуальные
    • 04 сентября, 2025
    • 20:12
    В словацкой столице Братиславе стартовал молодежный чемпионат Европы по дзюдо, где азербайджанская сборная уже в первый день завоевала три награды.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

    Нихад Мамишов (до 60 кг) и Мехмед Мусаев (до 66 кг) выиграли во всех поединках и стали чемпионами Европы. Еще один представитель нашей команды Низами Имранов (до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

    По итогам первого дня, Азербайджан занимает второе место в общекомандном зачете и лидирует среди мужских команд.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani judokas secure three medals at European Youth Championship

