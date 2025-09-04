Трое азербайджанских дзюдоистов завоевали медали на чемпионате Европы

В словацкой столице Братиславе стартовал молодежный чемпионат Европы по дзюдо, где азербайджанская сборная уже в первый день завоевала три награды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Нихад Мамишов (до 60 кг) и Мехмед Мусаев (до 66 кг) выиграли во всех поединках и стали чемпионами Европы. Еще один представитель нашей команды Низами Имранов (до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

По итогам первого дня, Азербайджан занимает второе место в общекомандном зачете и лидирует среди мужских команд.