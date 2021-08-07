О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль

Токио-2020: Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел встречу в финале летних Олимпийских играх Токио-2020.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 15:25
Токио-2020: Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел встречу в финале летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 65 кг спортсмен в решающем поединке встретился с японцем Такуто Отогуро.

Г.Алиев проиграл сопернику в финале и получил серебряную медаль.

14.19

Азербайджанский борец вольного стиля Шариф Шарифов вышел на утешительный бой на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 97 кг борец померился силами с грузинским спортсменом Элизбаром Одикадзе.

Одержавший победу со счетом 7:5 Шарифов поборется за бронзовую медаль. Его соперником станет кубинец Рейнерис Салас Перес.

Другой азербайджанский борец вольного стиля - Гаджи Алиев (55 кг) встретится в финале с Такуто Отогуро (Япония).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Hacı Əliyev gümüş, Mariya Stadnik bürünc medal qazanıb
Версия на английском языке Tokyo-2020: Azerbaijani wrestler wins silver medal - UPDATED

Другие новости из категории

Токио-2020: Гаджи Алиев награжден медалью
Токио-2020: Гаджи Алиев награжден медалью
7 августа 2021 г. 16:10
Токио-2020: Азербайджанская каратистка вышла в финал
Токио-2020: Азербайджанская каратистка вышла в финал
7 августа 2021 г. 15:46
Токио-2020: Азербайджанская каратистка вышла в полуфинал
Токио-2020: Азербайджанская каратистка вышла в полуфинал
7 августа 2021 г. 12:02
Турция завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио
Турция завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио
7 августа 2021 г. 11:52
Токио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО
ФотоТокио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО
7 августа 2021 г. 07:57
Токио-2020: Выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
Токио-2020: Выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
7 августа 2021 г. 07:02
Токио-2020: Определилась победительница женского марафона
Токио-2020: Определилась победительница женского марафона
7 августа 2021 г. 06:11
Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов
Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов
7 августа 2021 г. 00:00
Ученые предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах
Ученые предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах
6 августа 2021 г. 21:31
Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана
Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана
6 августа 2021 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi