Токио-2020: Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел встречу в финале летних Олимпийских играх Токио-2020.

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел встречу в финале летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 65 кг спортсмен в решающем поединке встретился с японцем Такуто Отогуро.

Г.Алиев проиграл сопернику в финале и получил серебряную медаль.

14.19

Азербайджанский борец вольного стиля Шариф Шарифов вышел на утешительный бой на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 97 кг борец померился силами с грузинским спортсменом Элизбаром Одикадзе.

Одержавший победу со счетом 7:5 Шарифов поборется за бронзовую медаль. Его соперником станет кубинец Рейнерис Салас Перес.

Другой азербайджанский борец вольного стиля - Гаджи Алиев (55 кг) встретится в финале с Такуто Отогуро (Япония).