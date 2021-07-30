Токио-2020: Еще один азербайджанский дзюдоист простился с Олимпиадой - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вступил в борьбу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел на очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, атлет, выступавший в весовой категории более 100 кг в 1/8 финала встретился с представителем Бразилии Рафаэлем Сильвой.

Победитель в основное время не определился. К сожалению, в дополнительное время пропустив прием на оценку вазари, Ушанги Кокаури простился с Олимпиадой.

06:28

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вступил в борьбу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, в 1/16 финала атлет в весовой категории более 100 кг, встретился с представителем Польши Мацеем Сарначки.

Кокаури, победивший соперника с помощью "иппона", вышел в 1/8 финала.

В этом раунде он встретится с бразильцем Рафаэлем Сильвой.