Токио-2020: еще один азербайджанский дзюдоист простился с Олимпиадой

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев вышел на очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев вышел на очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 81 кг спортсмен в 1/8 финала встретился с представителем Монголии Саидом Моллаи.

Ближе к окончанию встречи М.Фатиеву потребовалась медицинская помощь из-за полученной травмы ноги. В основное время победитель встречи не определился. В дополнительное время азербайджанский дзюдоист в очередной раз обратился к врачам из-за носового кровотечения.

Несмотря на это М.Фатиев продолжил встречу, но проиграл сопернику, пропустив прием на оценку вазари.

Отметим, что Азербайджан на Токио-2020 представлен 9 дзюдоистами. Ранее соревнования завершили без медалей Карамат Гусейнов (60 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг), Орхан Сафаров (66 кг) и Рустам Оруджев (73 кг). Оруджев проиграл в матче за бронзовую медаль и занял 5-е место.