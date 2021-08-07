Токио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стартовала на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Как передает Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан начал соревнование с упражнения с пятью мячами, получив за него 36.700 баллов.
За композицию с тремя обручами и двумя парами булав группа удостоилась оценки 37.650 и стала десятой (74.350 по сумме двух упражнений).
В итоге, азербайджанская группа стала десятой и не вышла в финал, куда пробились восемь лучших сборных.
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стартовала на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Как сообщает Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан начал соревнование с упражнения с пятью мячами, получив за него 36.700 баллов.
Команда идет десятой и впереди ее ждет композиция с тремя обручами и двумя парами булав.
Отметим, что восемь лучших сборных из 14 выйдут в финал.