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Токио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО

Токио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стартовала на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 07:57
Токио-2020: Азербайджанские гимнастки покидают Олимпиаду - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стартовала на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как передает Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан начал соревнование с упражнения с пятью мячами, получив за него 36.700 баллов.

За композицию с тремя обручами и двумя парами булав группа удостоилась оценки 37.650 и стала десятой (74.350 по сумме двух упражнений).

В итоге, азербайджанская группа стала десятой и не вышла в финал, куда пробились восемь лучших сборных.

06:26

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стартовала на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан начал соревнование с упражнения с пятью мячами, получив за него 36.700 баллов.

Команда идет десятой и впереди ее ждет композиция с тремя обручами и двумя парами булав.

Отметим, что восемь лучших сборных из 14 выйдут в финал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası finala yüksələ bilməyib - YENİLƏNİB

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