Тофик Мусаев: С самого начала я говорил, что бой закончится раньше времени

Тофик Мусаев: С самого начала я говорил, что бой закончится раньше времени

"В предыдущем интервью я сказал, что бой закончится раньше времени. Я рад, что одержал досрочную победу".

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