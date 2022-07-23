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Тофик Мусаев: С самого начала я говорил, что бой закончится раньше времени

Тофик Мусаев: С самого начала я говорил, что бой закончится раньше времени "В предыдущем интервью я сказал, что бой закончится раньше времени. Я рад, что одержал досрочную победу".
Индивидуальные
23 июля 2022 г. 09:31
Тофик Мусаев: С самого начала я говорил, что бой закончится раньше времени

"В предыдущем интервью я сказал, что бой закончится раньше времени. Я рад, что одержал досрочную победу".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский спортсмен ММА Тофик Мусаев, комментируя бой с представителем США Сидни Аутлоу.

33-летний спортсмен заявил, что относится к сопернику с уважением: "Он был на 1-м месте в рейтинге. Я думал, что наш бой будет интересным. Но об этом судить зрителям".

Мусаев сказал, что хочет провести реванш с бразильцем Патриком Фрейре по прозвищу "Питбулль" в Азербайджане: "Очень хотел бы, чтобы "Беллатор" прошел у меня на родине".

Тофик Мусаев отправил Сиднея Аутлоу в нокаут за 27 секунд.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Musayev: "Əvvəldən demişdim ki, döyüş vaxtından tez qurtaracaq"

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