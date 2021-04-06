Титулованный азербайджанский дзюдоист пропустит чемпионат Европы

Азербайджан на чемпионате Европы будут представлять 10 спортсменов

Титулованный дзюдоист из Азербайджана Рустам Оруджев не примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в столице Португалии - Лиссабоне.

Об этом Report сообщил сам 30-летний спортсмен.

Выступающий в весовой категории 73 кг дзюдоист заявил, что не поедет на соревнования из-за заражения коронавирусом. Оруджев подчеркнул, что болезнь переносит немного сложно, но в настоящее время чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

Азербайджан на чемпионате Европы будут представлять 10 спортсменов. В соревнованиях среди мужчин на татами выйдут 9 дзюдоистов, среди женщин - одна спортсменка. На чемпионате Европы выступят Давуд Мамедов, Керамет Гусейнов (оба по 60 кг), Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде (оба по 66 кг), Мурад Фатиев, Гидаят Гейдаров (оба по 81 кг), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (оба по 100 кг).

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 апреля.