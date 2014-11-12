Теймур Раджабов: "Это не уличная драка"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов прокомментировал победу в рамках 3-го тура чемпионата мира индийца Вишванатана Ананда над норвежцем Магнусом Карлсеном. Как сообщает Report, он на своей страничке в Twitter попросил болельщиков не давать никаких прогнозов.

27-летний шахматист пояснил свою позицию. "Это не уличная драка", - отметил он.

Напомним, что первый тур встречи Магнуса Карлсена и Вишванатана Ананда завершился вничью. В следующем туре после победы Карлсона многие прогнозировали сохранение гроссмейстером звания чемпиона мира. Но в третьем туре после победы Ананда счет сравнялся - 1,5:1,5. Отметим, что стороны должны сыграть еще как минимум 9 туров.