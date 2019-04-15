​Тайгер Вудс победил на турнире Большого шлема впервые с 2008 года

Американский гольфист Тайгер Вудс победил на турнире "Мастерс" в Огасте (США, штат Джорджия).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, oн выиграл турнир Большого шлема впервые за десять лет.

На счету 43-летнего Вудса стало 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только американец Джек Никлаус (выступал с 1957 по 2005 год), на счету которого 18 титулов.

Вудс является самым известным гольфистом в мире. Он занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но в последние годы постепенно улучшает свои результаты. В сентябре 2018 года он одержал первую с 2013 года победу на турнире в PGA-туре.