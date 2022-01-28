Стартовало первенство Баку по дзюдо

В спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям в бакинском поселке Говсаны стартовало молодежное первенство Баку по дзюдо.

В спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям в бакинском поселке Говсаны стартовало молодежное первенство Баку по дзюдо.

Как сообщает Report, сегодня пройдут соревнования среди юношей в весовой категории 60 кг (34 человека) 66 кг (36 человек), 73 кг (23 человека), 100 кг (5 человек).

Соревнование организовано совместно Федерацией дзюдо Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку. В соревнованиях участвуют 169 спортсменов (161 юноша и 8 девочек) 2002-2004 г.р. из различных столичных клубов, обществ и спортивных организаций.

Основная цель - отбор кандидатов на первенство Азербайджана, которое пройдет 25-27 февраля, формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством спорта, а также пропаганда дзюдо.