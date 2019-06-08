​Стала известна новая схема распределения призовых в Формуле-1

В сезоне 2021 года Формулы-1 помимо изменений технического регламента ожидается и смена спортивного.

Как сообщает Report со ссылкой на RaceFans, командам были отправлены черновые варианты новой схемы распределения призовых денег.

С 2021 года предполагается четыре колонки распределения призовых денег.

В первой колонке будет значиться половина всех призовых, которые будут поровну распределяться между командами, включая и потенциальных новичков, в то время как сейчас команды не получают призовых в первые три сезона выступлений. Вторая колонка подразумевает распределение призовых в зависимости от места по итогам сезона: победитель получит 18% общей суммы, а команда, занявшая 10-е место, - 2%.

Третья колонка призвана заменить текущую выплату бонусов историческим командам: отныне бонусы будут получать три лучшие команды, а размер призовых будет зависеть от того, как часто команда в последние десять лет завершала чемпионат в первой тройке.

Четвертая колонка - бонусы для команды Ferrari, однако они будут сокращены вдвое (35 млн долларов вместо 70 млн), а деньги, полученные итальянской командой, нельзя будет использовать при доработке болида. Кроме того, право вето Ferrari сохранит, однако оно будет ограничено в использовании.