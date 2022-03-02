Спортсменки украинского происхождения попросили помощи у спортивной общественности Азербайджана

Титулованные азербайджанские спортсменки украинского происхождения попросили помощи у спортивной общественности Азербайджана.

Титулованные азербайджанские спортсменки украинского происхождения попросили помощи у спортивной общественности Азербайджана.

Как передает Report, об этом в аккаунте в Instagram сообщила олимпийский призер по карате, чемпионка мира и Европы Ирина Зарецкая.

26-летняя спортсменка от имени своих землячек - борчихи Марии Стадник и дзюдоистки Ирины Киндзерской направила обращение в Национальный олимпийский комитет (НОК). В публикации она отметила Национальную федерацию карате Азербайджана, Федерацию борьбы Азербайджана, Федерацию дзюдо Азербайджана и олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Фарида Мансурова.

Зарецкая отметила, что находится в центре гуманитарной помощи, собираемой для отправки из Баку в Украину: "Я благодарна оказывающим помощь. Их довольно много, но я хотела бы обратиться к федерациям и НОК, нам нужна ваша помощь и поддержка. Прошу, не оставайтесь в стороне. Проинформируйте спортивную общественность о сборе гуманитарной помощи. Есть много желающих помочь, которые не знают, как это сделать. Центр гуманитарной помощи функционирует у посольства Украины в Азербайджане".

Отметим, что Ирина Зарецкая является двукратной чемпионкой мира и Европы. Мария Стадник - четырехкратный олимпийский призер, двукратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Ирина Киндзерская является призером чемпионатов мира и Европы, летний Олимпийских игр Токио-2020, турнира "Большой шлем", трехкратной обладательницей Гран-при.