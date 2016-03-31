Скончался завотделом спорта министерства молодежи и спорта

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Скончался заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта, член Исполнительного комитета АФФА Миркамиль Рагимов.

Как сообщает Report, М.Рагимов умер в возрасте 60 лет.

Он страдал раком позвоночника. М.Рагимов будет похоронен сегодня.

Отметим, что Миркамиль Пирали оглу Рагимов родился 18 июня 1956 года в Баку. В 1973 году поступил на педагогический факультет Азербайджанского государственного института физкультуры имени С.М.Кирова.

Он работал в должности завотделом спорта министерства молодежи и спорта на протяжении 15 лет.

Удостоен почетных званий "Отличник физкультуры и спорта", "Заслуженный деятель физкультуры и спорта", медалью "Терегги" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.