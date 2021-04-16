Скончался олимпийский чемпион по дзюдо

Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков скончался на 72 году жизни.

Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков скончался на 72 году жизни.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Причина смерти спортсмена не называется.

Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность выразили соболезнования родным и близким Новикова. Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в социальной сети "ВКонтакте".

Дзюдоист Сергей Новиков прославился благодаря победе на Играх в Монреале. Кроме того, на его счету три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.