Скончался олимпийский чемпион по дзюдо

Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков скончался на 72 году жизни.
Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России.
Причина смерти спортсмена не называется.
Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность выразили соболезнования родным и близким Новикова. Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в социальной сети "ВКонтакте".
Дзюдоист Сергей Новиков прославился благодаря победе на Играх в Монреале. Кроме того, на его счету три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.