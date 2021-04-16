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Скончался олимпийский чемпион по дзюдо

Скончался олимпийский чемпион по дзюдо Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков скончался на 72 году жизни.
Индивидуальные
16 апреля 2021 г. 18:15
Скончался олимпийский чемпион по дзюдо

Известный дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков скончался на 72 году жизни.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Причина смерти спортсмена не называется.

Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность выразили соболезнования родным и близким Новикова. Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в социальной сети "ВКонтакте".

Дзюдоист Сергей Новиков прославился благодаря победе на Играх в Монреале. Кроме того, на его счету три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.

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Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə olimpiya çempionu vəfat edib

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