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    Шахрияр Мамедъяров завершил победой II тур супертурнира по шахматам

    В третьем туре Мамедъяров встретится с российским шахматистом Максимом Матлаковым

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Завершился второй тур супертурнира "Tata Steel Chess" по шахматам в голландском Вейк-ан-Зейе.

    Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров, представляющий на турнире Азербайджан, завершил тур победой.

    33-летний гроссмейстер обыграл черными фигурами представительницу Китая Хоу Йифан. Китаянка сдалась на 48-м ходу.

    После этого результата Ш. Мамедъяров с 1,5 очками поднялся на 4-е место. У бывшего и нынешнего чемпионов мира, соответственно у Вишванатан Ананда (Индия) и Магнуса Карлсена (Швеция) тоже по 1,5 очка. Турнирную таблицу с 2 баллами возглавляет голландец Аниш Гири.

    Отметим, что в третьем туре, который состоится 15 января, Ш.Мамедъяров встретится с российским шахматистом Максимом Матлаковым. 

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