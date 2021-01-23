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Шахматы – это не просто спорт, а сочетание спорта, науки и искусства

Шахматы – это не просто спорт, а сочетание спорта, науки и искусства Шахматы - это спорт, потому что два человека соревнуются друг с другом по определенным правилам игры
Индивидуальные
23 января 2021 г. 12:04
Шахматы – это не просто спорт, а сочетание спорта, науки и искусства

"Хотя Международный Олимпийский Комитет признает шахматы в качестве спорта, для меня шахматы – это не просто спорт, а сочетание спорта, науки и искусства".

Об этом, по сообщению Report, заявил азербайджанский гроссмейстер Васиф Дурарбейли.

По его словам, ему, как шахматисту, часто задают вопрос о том, являются ли шахматы спортом, или это все-таки наука.

"Шахматы - это спорт, потому что два человека соревнуются друг с другом по определенным правилам игры, фактор шанса незначителен, а игра требует физических усилий.

Шахматы – это наука, потому что шахматисты, как и ученые, постоянно стремятся найти что-то новое в своем мире из 64 квадратов.

Шахматы- это искусство, потому что каждая игра уникальна и содержит скрытые сокровища, которые при правильном анализе могут оценить любители шахмат любого уровня мастерства.

Васиф Дурарбейли
Васиф Дурарбейли

Иногда связность этих компонентов почти идеально проявляется в одной игре. Например, последняя партия, сыгранная между Дубовым и Карякиным - это хорошо продуманная разработка, красивое исполнение и спортивное значение. Именно поэтому она привлекла к себе большое внимание общественности. Настоятельно рекомендую посмотреть анализ игры самим Дубовым на YouTube.

Эта серия блогов будет посвящена тесному взаимодействию между спортивными, научными и художественными компонентами игры, как и в вышеупомянутом примере партии Дубов-Карякин. Я, гроссмейстер Васиф Дурарбейли и мой друг, гроссмейстер Бурак Фырат, будем рассматривать партии, сыгранные в течение каждой недели, и выбирать партию, которая выделяется среди других. Затем мы проанализируем эту игру, чтобы сделать ее понятной, познавательной и интересной для всех.

Бурак Фырат
Бурак Фырат

Игра недели может быть далека от совершенства с точки зрения современных движков, но это уже не наша забота. Мы не обещаем каждую неделю представлять такую ​​партию, как партия Дубов-Карякин, но сделаем все возможное для объективного выбора лучшей игры каждой недели. Мы надеемся, что, читая наши статьи, Вы будете наслаждаться искусством игры, а заодно и учиться".

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Версия на английском языке Chess is not only a sport but a combination of sport, science and art
Версия на азербайджанском языке Şahmat təkcə idman növü deyil, həm də elm və sənət birləşməsidir

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