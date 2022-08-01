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Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду

Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду Женская сборная Азербайджана провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия).
Индивидуальные
1 августа 2022 г. 19:30
Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду

Женская сборная Азербайджана провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия).

Как передает Report, азербайджанские спортсменки сыграли с представительницами Израиля. Одолев соперниц со счетом 3:1, члены сборной Азербайджана завоевали четвертую победу подряд в командном зачете.

Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева сыграли вничью, а Ханым Баладжаева и Ульвия Фаталиева завершили партии победой.

В первом туре сборная Азербайджана одержала победу над командой из ОАЭ, во втором туре - сборной Финляндии, а в третьем туре - сборной Греции.

Израиль – Азербайджан – 1:3

Марсель Ефроимски – Гюнай Мамедзаде - 0,5:0,5

Дина Беленькая - Ханым Баладжаева - 0:1

Маша Клинова – Говхар Бейдуллаева - 0,5:0,5

Михал Лахав – Ульвия Фаталиева - 0:1.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın qadın millisi İsrailə qalib gəlib

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