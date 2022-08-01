Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду

Женская сборная Азербайджана провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия).
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Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева сыграли вничью, а Ханым Баладжаева и Ульвия Фаталиева завершили партии победой.
В первом туре сборная Азербайджана одержала победу над командой из ОАЭ, во втором туре - сборной Финляндии, а в третьем туре - сборной Греции.
Израиль – Азербайджан – 1:3
Марсель Ефроимски – Гюнай Мамедзаде - 0,5:0,5
Дина Беленькая - Ханым Баладжаева - 0:1
Маша Клинова – Говхар Бейдуллаева - 0,5:0,5
Михал Лахав – Ульвия Фаталиева - 0:1.
Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.