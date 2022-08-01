Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана одолела израильскую команду

Женская сборная Азербайджана провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия).

Женская сборная Азербайджана провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия).

Как передает Report , азербайджанские спортсменки сыграли с представительницами Израиля. Одолев соперниц со счетом 3:1, члены сборной Азербайджана завоевали четвертую победу подряд в командном зачете.

Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева сыграли вничью, а Ханым Баладжаева и Ульвия Фаталиева завершили партии победой.

В первом туре сборная Азербайджана одержала победу над командой из ОАЭ, во втором туре - сборной Финляндии, а в третьем туре - сборной Греции.

Израиль – Азербайджан – 1:3

Марсель Ефроимски – Гюнай Мамедзаде - 0,5:0,5

Дина Беленькая - Ханым Баладжаева - 0:1

Маша Клинова – Говхар Бейдуллаева - 0,5:0,5

Михал Лахав – Ульвия Фаталиева - 0:1.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.