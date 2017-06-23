Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, основная часть организуемых во второй раз в Баку гонок состоится 25 июня.
Согласно таблице "Формулы-1", сегодня в 13:00 и 17:00 состоятся два свободных заезда.
Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.
25 июня в 15:30 состоится парад пилотов. Церемония открытия будет стартовать через 45 минут. В 16:15 прозвучит государственный гимн.
И, наконец, в 17:00 начнется решающий этап Гран-при.
Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Перес и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 участников, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичери шехер и кругу Азнефть.
Отметим, что сезон 2017 года "Формулы -1" стартовал 26 марта с Гран-при Австралии. Семь этапов гонок уже остались позади. Пока лидирует Mercedes AMG и водитель команды Льюис Хэмилтон.
|Дата
|Гран-при Трек
|Длина
|Круги
|Дистанция
|Победитель
|Команда
|26/03
|Австралия
|Альбер-Парк
|5303 м
|57
|302.271
|С.Феттель
|Ferrari
|09/04
|Китай
|Шанхай
|5451 м
|56
|305,066
|Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG
|16/04
|Бахрейн
|Сахир
|5412 м
|57
|308,238
|С.Феттель
|Ferrari
|30/04
|Россия
|Сочи
|5848 м
|52
|303,897
|В.Боттас
|Mercedes AMG
|14/05
|Испания
|Барселона
|4655 м
|66
|307,104
|Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG
|28/05
|Монако
|Монте-Карло
|3337 м
|78
|260,286
|С.Феттель
|Ferrari
|11/06
|Канада
|Монреаль
|4361 м
|70
|305,270
|Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG
|25/06
|Азербайджан
|Баку
|6003 м
|51
|306,049
|-
|-
|09/07
|Австрия
|Ред Булл Ринг
|4326 м
|71
|307,020
|-
|-
|16/07
|Великобритания
|Сильверстоун
|5891 м
|52
|306,198
|-
|-
|30/07
|Венгрия
|Хунгароринг
|4381 м
|70
|306,630
|-
|-
|27/08
|Бельгия
|Спа
|7004 м
|44
|308,052
|-
|-
|03/09
|Италия
|Монца
|5793 м
|53
|306,720
|-
|-
|17/09
|Сингапур
|Марина-Бей
|5065 м
|61
|308,828
|-
|-
|01/10
|Малайзия
|Сепанг
|5543 м
|56
|310,408
|-
|-
|08/10
|Япония
|Сузука
|5807 м
|53
|307,741
|-
|-
|22/10
|США
|Остин
|5513 м
|56
|308,896
|-
|-
|29/10
|Мексика
|Мехико
|4304 м
|71
|305,354
|-
|-
|12/11
|Бразилия
|Сан-Паулу
|4309 м
|71
|305,939
|-
|-
|26/11
|Абу-Даби
|Яс Марина
|5554 м
|55
|305,355
|-
|-
Şamo QuliyevАвтор новости
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