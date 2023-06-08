Сегодня состоится второй этап международного велопробега "Дорогая Шуша"

Международный велопробег "Дорогая Шуша", приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжается.
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На этот раз велосипедисты начнут гонку в Габале. Спортсмены преодолеют дистанцию в 176,2 км по маршруту Габала-Шеки-Габала.
Напомним, что победителем первого этапа велопробега, который стартовал в Баку и завершился в Шамахы, стал член сборной Болгарии Мартин Папанов.
В международном велопробеге ”Дорогая Шуша", который продлится до 11 июня, соревнуются более 100 велосипедистов в составе 16 команд из 14 стран мира. Турнир даст возможность заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.