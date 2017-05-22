Сегодня состоится церемония закрытия Исламиады

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоится церемония закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, мероприятие на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 21:00.

В мероприятии состоится шествие участвовавших в Исламиаде команд, покажут художественную программу. Знаменосцем азербайджанской команды станет чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов.

Отметим, что в "Баку 2017" приняли участие 54 страны. Азербайджан завоевал 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей Исламиады. Турция заработала 71 золотую, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей (в общей сложности 195 медалей), заняв по количеству медалей первое место. Церемония открытия Игр состоялась 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.