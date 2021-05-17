Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по бодибилдингу с 4 медалями

Сборная Азербайджана по бодибилдингу успешно выступила на чемпионате Европы в Санта-Сусанне, Испания

Сборная Азербайджана по бодибилдингу успешно выступила на чемпионате Европы в Санта-Сусанне, Испания.

Как передает Report, наша команда завоевала на соревнованиях 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Так, в категории до 95 кг Фуад Гулузаде завоевал серебряную медаль, а Низами Мисиров стал третьим, взяв "бронзу".

Расим Гасанов завоевал золотую медаль в категории Muscular Men’s physique, а Имаш Гулузаде - бронзовую в категории Men's physique (пляжный бодибилдинг) в категории +182 см.

Таким образом, сборная Азербайджана по бодибилдингу завершила чемпионат Европы с 4 медалями.