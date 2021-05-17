О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по бодибилдингу с 4 медалями

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по бодибилдингу с 4 медалями Сборная Азербайджана по бодибилдингу успешно выступила на чемпионате Европы в Санта-Сусанне, Испания
Индивидуальные
17 мая 2021 г. 03:28
Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы по бодибилдингу с 4 медалями

Сборная Азербайджана по бодибилдингу успешно выступила на чемпионате Европы в Санта-Сусанне, Испания.

Как передает Report, наша команда завоевала на соревнованиях 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Так, в категории до 95 кг Фуад Гулузаде завоевал серебряную медаль, а Низами Мисиров стал третьим, взяв "бронзу".

Расим Гасанов завоевал золотую медаль в категории Muscular Men’s physique, а Имаш Гулузаде - бронзовую в категории Men's physique (пляжный бодибилдинг) в категории +182 см.

Таким образом, сборная Азербайджана по бодибилдингу завершила чемпионат Европы с 4 медалями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yığması bodibildinq üzrə Avropa çempionatını 4 medalla başa vurdu

Экслюзивные новости

Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi