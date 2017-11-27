Ровнаг Абдуллаев: Наша цель заключается в развитии науки, образования и спорта в Азербайджане и Грузии

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Тбилиси. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Внимание азербайджанского государства к развитию спорта привело к признанию нашей страны как спортивного государства и повышению спортивной чести".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов на встрече с победительницей прошедшего в октябре этого года в Барселоне чемпионата Европы по виду карате киокушин Кямалей Мамедовой и чемпионом прошедшего в Антальи чемпионата Европы среди молодежи по боксу Сахилем Аллахвердиевым.

На встрече присутствовали президент SOCAR, депутат Ровнаг Абдуллаев, другие официальные лица, а также представители спортивной общественности.

Посол подчеркнул, что заложенная в свое время в Азербайджане общенациональным лидером Гейдаром Алиевым спортивная политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым: "Как результат этой заботы, успехи наших спортсменов растут с каждым днем. На сегодняшний день во всех районах нашей республики построены и сданы современные спортивные комплексы. Организовав на высоком уровне I Европейские игры, "Формулу-1", IV Игры исламской солидарности и другие международные соревнования, Азербайджан занял достойное место в числе спортивных стран мира".

Д.Гасанов особо отметил роль первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой в организации подобных соревнований и развитии спорта в нашей стране.

Касаясь заботы и внимания азербайджанского государства к проживающим в Грузии нашим соотечественникам, посол подчеркнул роль SOCAR в развитии спорта как в нашей стране, так и в Грузии. По его словам, SOCAR спонсирует несколько спортивных федераций как в Азербайджане, так и в Грузии: "Все мы являемся свидетелями успехов, достигнутых в результате оказываемой SOCAR заботы спорту.

Отрадно, что благодаря оказанной заботе и вниманию, наши проживающие в Грузии соотечественники достигли высоких результатов. Наглядным примером этому могут служить успехи К.Мамедовой и С.Аллахвердиева".

Дипломат выразил надежду, что наши соотечественники и впредь будут достигать больших результатов и пожелал спортсменам и их тренерам успехов.

Затем выступивший президент SOCAR, депутат Ровнаг Абдуллаев поздравил спортсменов: "SOCAR придает важное значение развитию науки, образования и спорта не только в Азербайджане, но и в соседней и дружественной Грузии. Как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша цель заключается в превращении нефтяного капитала в человеческий. Мы сделаем для этого все, что в наших силах".

Президент SOCAR пригласил грузинских спортсменов к сотрудничеству с азербайджанским Спортивным клубом "Нефтчи".

Затем спортсменам вручили ценные подарки. Подарки вручили посол Дурсун Гасанов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, глава Исполнительной власти Марнеульского района Темур Аббасов и другие официальные лица.

За оказанную заботу и внимание спортсмены выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, руководству SOCAR и послу.