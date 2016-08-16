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    ​Рио-2016: Азербайджан завоевал очередную медаль

    На четырех олимпиадах Инна Осипенко-Радомская завоевала 5 медалей

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на Рио-2016 в гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская вышла в финал.

    Как сообщает Report, выступившая в соревнованиях на байдарке (К-1) в заплыве на дистанции 200 метров 34-летняя спортсменка достигла финиша за 40,401 секунды и стала бронзовым призером олимпиады.

    Обладательницей золотой медали стала Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии (38,864 сек.), а серебряной - Марта Вальчикевич из Польши (40,279 сек.).

    Отметим, что на четырех олимпиадах Инна Осипенко-Радомская завоевала в общей сложности 5 медалей. 

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