Рафаель Надаль рассек себе нос ракеткой в матче US Open

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой в матче с Фабио Фоньини во втором круге US Open

22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой в матче с Фабио Фоньини во втором круге US Open.

Как передает Report со ссылкой на Sports.ru, в четвертом сете Надаль пробил по мячу, после этого ракетка ударилась об корт и отскочила ему в лицо.

У испанца пошла кровь из переносицы, и он взял медицинский перерыв.

После этого он проиграл пять очков подряд и отыграл два брейк-пойнта в следующем гейме на подаче. Однако затем он не отдал ни гейма и довел матч до победы – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.