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Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира

Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира
Индивидуальные
26 марта 2024 г. 11:20
Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира

Пять азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира "Большой Шелковый путь" среди мужчин и женщин в Баку.

Как сообщает Report, спортсмены одержали победу в поединках во второй день соревнований, в которых участвует 121 боксер из 11 стран.

Таким образом, члены сборной Азербайджана Шамиль Аскеров (57 кг), Азрар Бабиров (60 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Малик Гасанов (63,5 кг) и Сархан Будагов (80 кг) обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что поединки третьего дня соревнований в Центре бокса начнутся в 14:00. Финальные встречи турнира пройдут 28 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 5 boksçusu Bakıdakı beynəlxalq turnirdə yarımfinala yüksəlib

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