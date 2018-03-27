Принесший Азербайджану пять медалей на первых Евроиграх спортсмен принял российское гражданство

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Гимнаст Олег Степко, в разные годы выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство.

Как сообщает Report, об этом агентству ТАСС заявил личный тренер 24-летнего спортсмена Владимир Кочнев.

Степко в апреле планирует выступить на чемпионате России в Казани.

Отметим, что Олег Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Летних олимпийских игр. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. Он также завоевал на Первых Европейских играх "Баку 2015" одну золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. В 2017 году спортсмен принял решение переехать в Россию.

Напомним, что чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.