Президент UFC: Я уеду из Азербайджана с прекрасными впечатлениями

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship - UFC) Дэйна Уайт прокомментировал прошедший в Баку турнир UFC Fight Night.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship - UFC) Дэйна Уайт прокомментировал прошедший в Баку турнир UFC Fight Night.

Как передает Report , глава промоушена подчеркнул, что покинет Азербайджан с прекрасными впечатлениями.

По его словам, турнир на арене Baku Crystal Hall вживую посмотрели более 14 тысяч зрителей.

"Баку просто великолепен, город очень красивый, а люди гостеприимны. Я говорил об этом месте со своей супругой. Я вернусь из Азербайджана с очень хорошими впечатлениями", - сказал он.

Отметим, что в главном бою вечера Халил Раунтри победил Джамала Хилла. Из азербайджанских спортсменов Назим Садыхов одержал победу над бразильцем Николасом Моттой, Рафаэль Физиев победил чилийца Игнасио Баамондеса. Тофиг Мусаев же проиграл в дуэли с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана.