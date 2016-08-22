Президент Ильхам Алиев поздравил Олимпийского чемпиона Радика Исаева

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил тхэквондисту Радику Исаеву, завоевавшему золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, чтобы поздравить его.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ильхам Алиев сказал, что эта уверенная победа Радика Исаева обрадовала весь азербайджанский народ. Он отметил, что Радик Исаев и ранее доказывал, что является сильнейшим спортсменом в мире по тхэквондо в своей весовой категории.

Так, он победил на чемпионате мира, а теперь удостоен звания олимпийского чемпиона. Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил нашего спортсмена, пожелал ему новых успехов и побед. Глава государства просил передать его поздравления и тренеру спортсмена.

Радик Исаев выразил глубокую признательность за поздравления. Он отметил, что эта победа стала возможной благодаря большому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева о спорте в Азербайджане.