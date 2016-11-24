Президент İCF: Из-за террористической атаки в Тунисе мы решили провести конгресс в Азербайджане

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Это мой третий визит в Азербайджан. Первый мой визит состоялся во время Международного президентского кубка регаты в 2011 году, затем я принял участие в I Евроиграх "Баку-2015". А теперь мы участвуем здесь на заседании".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал президент Международной федерации каноэ (İCF) Хосе Перурена Лопез, касаясь организованного в "Boulevard Hotel" XXXVI конгресса.

Испанский гость выразил удовлетворение проведением очередного конгресса İCF в Баку: "Конгресс İCF проводится раз в два года. На последнем конгрессе мы решили провести очередное заседание в Тунисе. Однако из-за произошедших там террористических атак, Президиум федерации решил провести очередной конгресс в другой стране. Я провел переговоры с министерством молодежи и спорта и Национальной федерацией гребли Азербайджана. С согласия азербайджанской стороны и Президиума İCF было решено провести конгресс в Баку".

По словам Хосе Перурена Лопеза, он выступил с предложением о представлении Азербайджана в управленческой структуре İCF.

Президент İCF также коснулся предстоящих завтра выборов нового президента структуры: "Здесь с каждого континента представлены 4 человека. Я также предложил азербайджанскому представительству предпринять шаги в этом направлении, так как гребля на каноэ в Азербайджане очень сильна".

Хосе Перурена Лопез затронул возможности для организации в Азербайджане престижных международных соревнований по гребле на каноэ и байдарках: "Азербайджан обладает отличной инфраструктурой для организации международных соревнований. Кроме того, у ваших спортсменов большой потенциал в области каноэ. Во время I Евроигр я ознакомился с условиями в Мингячевире. Там создана хорошая структура. Однако, с точки зрения организации престижных соревнований, я отдаю предпочтение Баку".

Отметим, что XXXVI конгресс İCF завершится 26 ноября.