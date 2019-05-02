Представители ЦСКА приняли участие в годовом мероприятии CISM

Во вьетнамском городе Хошимин состоялись 74-я Генеральная Ассамблея и Конгресс Международного совета военного спорта (CISM).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на годовом мероприятии Совета, членами которого являются 137 стран, Азербайджан был представлен делегацией, возглавляемой начальником Центрального Спортивного Клуба Армии (ЦСКА) полковник-лейтенантом Рашадом Гулиевым. Делегация ЦСКА приняла активное участие в ходе дебатов в рамках Генеральной Ассамблеи и Конгресса, проведенных в азиатской стране, и поделилась опытом по ряду вопросов.

Отметим, что CISM является третьей спортивной организацией мирового масштаба, а также одной из самых больших спортивных организаций, которая проводит соревнования на мировом, межконтинентальном и региональном уровнях. Организация была основана 18 февраля 1948 года. Высшим руководящим органом организации является ежегодно созываемая Генеральная Ассамблея. Целью Совета, который за короткий промежуток времени расширив свою деятельность был признан Международным олимпийским комитетом, является установление постоянных взаимоотношений между странами-участницами с помощью спорта и физических тренировок.