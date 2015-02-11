​Полсотни медалей завоевал 11-летний каратист-азербайджанец

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ За шесть лет в карате Намик Шукуров выиграл столько медалей, что перестал их считать. Награды одиннадцатилетнего сына в пакете носит мама, а сам мальчик считает, что важнее выходить на татами и драться.

Как передает Report со ссылкой на "Вечерний Гродно", на встречу с журналистами мама Намика принесла внушительных размеров пакет с медалями сына. Посчитали — оказалось 57 штук самых разных наград.

Намик Шукуров — азербайджанец. Он родился и живет в городе Грондо (Беларусь). Шесть лет он занимается у тренера Юрия Груцы. Тренируется в зале колледжа легкой промышленности шесть дней в неделю. Сначала Намик попробовал себя в кёкусинкай, но затем решил перейти в карате. За это время школьник побывал на соревнованиях по всей Беларуси и в странах ближнего зарубежья. В схватках с соперниками выиграл немало наград, сколько — сам не знает.

В активе школьника победы на самых разных турнирах, самая главная — в Минске, где три года назад каратист выиграл состязания международного ранга. Победа стала одной из первых и самой запоминающейся, ведь мальчишке противостояли более сильные соперники.

После этого были десятки соревнований, победы, поражения, страх и даже слезы.

— Мысли о том, чтобы все бросить, не было, — рассказывает спортсмен. — После обидных поражений хотелось плакать, но осознавал, что соперник был сильнее. Часто перед боем чувствуется страх, но он исчезает, когда ощущаешь, что ты имеешь превосходство.

Рассуждения пятиклассника кажутся совсем взрослыми.

Как у любого начинающего спортсмена, тем более столь юного, у Намика есть свои кумиры — это соотечественник Рафаэль Агаев, четырехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Азербайджанского каратиста еще называют "бриллиантом мирового карате". Намик, как и другие гродненские ребята, мечтают познакомиться с кумиром и поучаствовать в его мастер-классе.

— Боевыми единоборствами занимаются почти все наши ребята, — говорит Намиг Велиев, председатель Гродненского областного отделения "Конгресс азербайджанских общин". — Эти виды спорта популярны в Азербайджане, однако и в Беларуси дети с удовольствием ходят на тренировки и выступают на международных соревнованиях под белорусским флагом.

Это братья Самир и Расим Ибрагимовы, Рамзан Абасов, Юсиф Нуриев, Эльдар Алахвердиев, Сархан Исаев и другие.