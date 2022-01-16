Подведены итоги первенства Азербайджана по дзюдо среди юниоров

В Баку завершилось юношеское первенство Азербайджана (U-18) по дзюдо.

В Баку завершилось юношеское первенство Азербайджана (U-18) по дзюдо.

Как передает Report, в третий, последний день первенства победителями стали еще шесть спортсменов. Это Хумар Гасымзаде (44 кг), Фикрет Наджафов (55 кг), Телли Атазаде (57 кг), Нигяр Сулейманова (+70 кг), Сулейман Алиев (73 кг) и Рамазан Ахмедов (+90 кг).

В общекомандном зачете первое место заняла Бакинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №13. Второе место - спортивный клуб "Нефтчи", а третье - команда Детско-юношеской спортивной школы №1 г.Сумгайыт.

Отметим, что всего на первенстве за медали боролись 514 спортсменов (439 юношей, 75 девушек).