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Подготовлен обновленный календарный план для Токио-2020

Подготовлен обновленный календарный план для Токио-2020 Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжает подготовку к Летним паралимпийским играм, которые состоятся в столице Японии, Токио.
Индивидуальные
25 ноября 2020 г. 16:04
Подготовлен обновленный календарный план для Токио-2020

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжает подготовку к Летним паралимпийским играм, которые состоятся в столице Японии, Токио.

Как сообщил Report генсек структуры Кямал Мамедов, подготовлен специальный обновленный календарный план для национальных команд.

По его словам, главным тренерам даны соответствующие поручения: "Обновленный календарный план позволит спортсменам сохранять высокий уровень подготовки и примкнуть к паралимпиаде на пике физической подготовки. Министерства молодежи и спорта, труда и социальной защиты населения всегда поддерживают нашу деятельность, ведут совместную работу с соответствующими спортивными федерациями".

До сих пор паралимпийцы завоевали 9 лицензий по 4 видам спорта, в целом ожидается, что количество лицензий достигнет 33 по 7 видам спорта (атлетика, стрельба, плавание, пауэрлифтинг, дзюдо, пара-тхэквондо, стрельба из лука).

Летние олимпийские игры Токио-2020 решено провести 23 июля – 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – 24 августа-5 сентября того же года.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020 üçün yenilənmiş təqvim planı hazırlandı

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