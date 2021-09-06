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Пилот "Формулы 1" сменил команду

Пилот "Формулы 1" сменил команду В команде Alfa Romeo объявили о подписании многолетнего контракта с Валттери Боттасом.
Индивидуальные
6 сентября 2021 г. 16:09
Пилот Формулы 1 сменил команду

В команде Alfa Romeo объявили о подписании многолетнего контракта с Валттери Боттасом.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Формулы 1", финский гонщик присоединится к команде из Хинвила в 2022 году.

"Я рад присоединиться к Alfa Romeo в 2022 году, и сотрудничать в следующие годы с легендарным автопроизводителем. Бренд Alfa Romeo не нуждается в представлении – компания вписала свое имя в историю "Формулы 1", и для меня честь представлять эту марку", - сказал В.Боттас.

Отметим, что Валттери Боттас выступает за команду Mercedes с 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" pilotu komandasını dəyişir

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