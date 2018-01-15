Первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана встретился с членами сборной

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сборные Азербайджана по борьбе в Олимпийском центре борьбы продолжают подготовку к предстоящим соревнованиям по графику в календарном плане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, старшие сборные по вольной и греко-римской борьбе до 1 февраля примут участие в первых тренировочных сборах этого года. К сборам примкнули сборные по вольной борьбе из Казахстана и Украины.

Первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов сегодня понаблюдал за процессом тренировки трех команд, ознакомился с состояние спортсменов и подготовкой к предстоящим соревнованиям, поговорил с членами сборных: "У каждого спортсмена в первую очередь должна быть дисциплина, важно заниматься по программе. Наши борцы всегда радовали народ, государство победами на грандиозных соревнованиях. Победы высоко оцениваются главой государства, президентом Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым. Президент Федерации Фазиль Мамедов постоянно держит в центре внимания процесс подготовки сборных".

Первый вице-президент подчеркнул важность максимально использовать тренировочный процесс: "Основная задача тренеров и спортсменов - продолжать подготовку на высоком уровне и завоевывать победы. Сами спортсмены должны стараться максимально эффективно пользоваться тренировочным процессом".