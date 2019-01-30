Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Первое испытание сборной Азербайджана по женской борьбе пройдет во Франции.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, сборная отправилась на стартующее 1 февраля в Ницце Гран-при.

Под руководством главного тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова выступят Тюркян Насирова (50 кг), Анжела Дороган, Татьяна Воронцова (обе 53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Ирина Нетреба (65 кг), Элис Манолова (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг). В трехдневном турнире Азербайджан также представит судья международной категории Башир Исазаде.

Отметим, что женская сборная по борьбе с 16 января находилась на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Кайсери, где также присутствовали местная команда и сборная Румынии.