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Пекин-2022: Представитель Азербайджана включается в борьбу

Пекин-2022: Представитель Азербайджана включается в борьбу 00:00 - новость выйдет ночью
Индивидуальные
8 февраля 2022 г. 00:00
Пекин-2022: Представитель Азербайджана включается в борьбу

Сегодня азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев включится в борьбу на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен покажет свое мастерство в короткой программе.

Соревнование начнется в 05:15 по бакинскому времени. Владимир Литвинцев с Романом Садовским (Канада), Николаем Майоровым (Швеция), Лукасом Бритшги (Швейцария), Александром Селевко (Эстония) и Цзинем Бояном (Китай) расположились в I группе. Представитель Азербайджана выйдет на лед шестым.

В соревновании примут участие 30 фигуристов. Право участвовать в произвольной программе 10 февраля получат спортсмены, расположившиеся на первых 24 местах.

Представительница женского фигурного катания Азербайджана Екатерина Рябова покажет свое мастерство 15 февраля. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.

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Версия на английском языке Beijing-2022: Azerbaijani representative enters competition

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