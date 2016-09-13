Паралимпийцы превзошли результат олимпийского чемпиона Рио

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В финальном забеге Паралимпийских игр-2016 на дистанцию 1500 м среди спортсменов с нарушениями зрения сразу четыре атлета превзошли время олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро на этой дистанции американца Мэттью Центровица.

Как сообщает Report со ссылкой на Eurosport, в финальном забеге среди спортсменов категорий T12 (имеющие остаток зрения до 10%) и Т13 (могут видеть предметы на расстоянии не более шести метров) первым прибежал алжирец Абделлатиф Бака, преодолевший дистанцию за 3.48,29. Вторым финишировал Тамиру Демиссе из Эфиопии (3.48,59), бронза досталась Генри Кирве из Кении. Четвертым финишировал брат победителя Фуад Бака (3.49,59 секунды).

Все четыре спортсмена превзошли результат олимпийского чемпиона Рио Мэттью Центровица (3.50,00), который стал первым за 108 лет американцем, победившим на Олимпиаде в беге на 1,5 тыс. м.