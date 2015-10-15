​Паралимпиец из Азербайджана совершил прыжок на коляске - ВИДЕО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Skypark Сочи 14 октября отметил 20-летие Паралимпийский комитет Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Skypark.

В праздновании приняли участие первый вице-президент комитета Натиг Гасымов, паралимпийский спортсмен Камал Мамедов и представитель Азербайджанской молодежной организации России Даня Дадашева.

Мероприятие открыли прыжком Мамедова с банджи, высотой 69 м, в инвалидной коляске. Паралимпиец отметил, что такие прыжки являются способом лечения от стрессов, депрессий и страхов.

Еще по одному прыжку совершили Гасымов и Дадашева.

После этого представители комитета установили рекорд парка. На аттракционе «Мегатролль» впервые состоялся запуск трех человек, один из которых находился в инвалидном кресле.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе паралимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Кокарев прыгнул в Сочи с высоты 207 м. В сентябре в Сочи экстремальный полет в бездну в инвалидной коляске совершил Алексей Маюк.