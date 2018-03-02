Организаторы "Тур де Франс" могут отказаться от участия девушек в церемониях награждения спортсменов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Организаторы веломногодневки "Тур де Франс" в 2018 году могут отказаться от участия девушек в церемониях награждения спортсменов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, в последнее время организаторы получают критику за присутствие девушек на подиумах.

В этом году "Тур де Франс" будет проведен с 7 по 29 июля. В прошлом году подиум-герлс не было на испанской многодневке "Вуэльта".

Ранее сообщалось, что "Формула 1" отказалась от грид-гёрлз.