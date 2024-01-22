Определился состав сборной Азербайджана на Кубок мира в Баку

Обнародован состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Обнародован состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях по прыжкам на батуте в индивидуальной и синхронной программе страну будут представлять среди женщин Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Асадуллаев, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Гусейн Аббасов и Билал Гурбанов покажут свое мастерство в тамблинге.

Отметим, что турнир пройдет на Национальной гимнастической арене 23-25 ​​февраля. Кубок мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе носит лицензионный характер на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.