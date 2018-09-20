Определились первые медалисты на чемпионате мира по дзюдо

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо определились первые медалисты.

Как сообщает Report, в первый день соревнований стали известны победители в женской борьбе в весовой категории 48 кг и мужской борьбе в весовой категории 60 кг.

Завоевав в мужской борьбе (60 кг) золотую медаль, японец Наохиса Такато стал трехкратным чемпионом мира.

Российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе стал серебряным, а грузин Амиран Папинашвили и японец Рюджу Нагаяма - бронзовыми призерами.

В женской борьбе в весовой категории 48 кг обладательницей золотой медали стала 18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Серебряная медаль досталась японке Фуне Тонаки, а бронзовые медали - аргентинке Пауле Парето и Отгонсесег Галбадрах из Казахстана.