 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились первые медалисты на чемпионате мира по дзюдо

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо определились первые медалисты. 

    Как сообщает Report, в первый день соревнований стали известны победители в женской борьбе в весовой категории 48 кг и мужской борьбе в весовой категории 60 кг.  

    Завоевав в мужской борьбе (60 кг) золотую медаль, японец Наохиса Такато стал трехкратным чемпионом мира. 

    Российский спортсмен Роберт Мшвидобадзе стал серебряным, а грузин Амиран Папинашвили и японец Рюджу Нагаяма - бронзовыми призерами. 

    В женской борьбе в весовой категории 48 кг обладательницей золотой медали стала 18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Серебряная медаль досталась японке Фуне Тонаки, а бронзовые медали - аргентинке Пауле Парето и Отгонсесег Галбадрах из Казахстана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi